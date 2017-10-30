В список политзаключенных «Мемориала» вошли 117 человек

Число политических заключенных в России по состоянию на 29 октября 2017 года составляет 117 человек. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал», который ежегодно публикает список политзаключенных 30 октября — в День памяти жертв политических репрессий.

«Мемориал» разделил заключенных на два списка: тех, кто преследуются в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и прочие.

В первом списке находятся 70 человек. В основном в нем обвиняемые в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная на территории РФ), а также последователи турецкого богослова Бадиуззамана Саиида Нурси.

Правозащитники предполагают, что мотивами заключения части людей из этого списка являются как «необходимость пропагандистского обоснования реальности террористической угрозы и демонстрации борьбы с международным терроризмом», так и «корпоративные интересы отчетности соответствующих силовых органов».

Во втором списке политзаключенных числится 47 фамилий. Правозащитники уточнили, что под «политзаключенными» они считают тех людей, которые отбывают наказание, связанное с лишением свободы, и тех, кто содержится под стражей или домашним арестом. В «Мемориале» обратили внимание, что многие из низ являются или являлись гражданами Украины. Среди них — Станислав Клых, Николай Карпюк, Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие.

В 2017 году по оценкам правозащитного центра на свободу вышли 28 политзаключенных. Среди них Иван Непомнящих, Руслан Соколовский, Ильдар Дадин и другие. Однако в список правозащитников попали 45 человек, в том числе Юрий Кулий, Алексей Политиков, Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец и другие.

По мнению правозащитников, реальное число политзаключенных и лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России, существенно больше.

В прошлом году в списке «Мемориала» было 102 политзаключенных.