В Совете Федерации ответили на слова Трампа о расширении ядерного потенциала США

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о необходимости нарастить ядерный потенциал США, отметив, что это будет означать «слом существующей системы». Об этом сообщает РИА Новости.

«Одностороннее наращивание ядерных вооружений будет означать слом существующей системы российско-американских соглашений в этой сфере, и Трамп не имеет права этого не знать», — сказал Косачев.

При этом он отметил, что речь идет всего лишь о твите избранного президента, «не содержащем никаких подробностей», и нужно дождаться конкретизации планов Трампа.

Накануне Трамп написал в твиттере, что «Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки».

Его представитель Джейсон Миллер объяснил, что Трамп на самом деле подразумевал «угрозу распространения ядерного оружия, а также крайнюю необходимость предотвратить его».