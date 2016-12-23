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В Совете Федерации ответили на слова Трампа о расширении ядерного потенциала США
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В Совете Федерации ответили на слова Трампа о расширении ядерного потенциала США

Новости
02:51, 23 декабря
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о необходимости нарастить ядерный потенциал США, отметив, что это будет означать «слом существующей системы». Об этом сообщает РИА Новости.

на фото: Константин Косачев, http://council.gov.ru

«Одностороннее наращивание ядерных вооружений будет означать слом существующей системы российско-американских соглашений в этой сфере, и Трамп не имеет права этого не знать», — сказал Косачев.

При этом он отметил, что речь идет всего лишь о твите избранного президента, «не содержащем никаких подробностей», и нужно дождаться конкретизации планов Трампа.

Накануне Трамп написал в твиттере, что «Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки».

Его представитель Джейсон Миллер объяснил, что Трамп на самом деле подразумевал «угрозу распространения ядерного оружия, а также крайнюю необходимость предотвратить его».

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