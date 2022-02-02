В Сочи остановилась канатная дорога, на ней застряли около 40 человек

В Сочи на горнолыжном курорте Красная поляна остановилась канатная дорога, на ней находятся примерно 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На место направлены спасатели для эвакуации людей. По словам источника ТАСС, около 30 человек уже спасли.

На какой конкретно канатной дороге произошла остановка, не уточняется. Источник РИА Новости сообщил, что причиной мог стать сбой программы.

На Красной поляне действуют четыре горных курорта с канатными подъемниками — «Горки город», «Роза Хутор», «Лаура» и «Альпика».