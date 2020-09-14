В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает «РИА Новости». Согласно сообщению Кремля, на повестке встречи – совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Встреча Путина и Лукашенко проходит в резиденции «Бочаров ручей» в формате «один на один». Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко не собираются подписывать какие-либо документы, проведение проведение итоговой пресс-конференции также не запланировано.

Пресс-секретарь также отметил, что длительность встречи Лукашенко и Путина не ограничена: переговоры президентов России и Белоруссии в Сочи продлятся «сколько потребуется».

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит на фоне массовых акций протестов в Беларуси, которые начались после оглашения результатов президентских выборов 9 августа. Участники акций требуют отставки президента, проведения прозрачного голосования, немедленного освобождения политзаключенных и расследования жестокого обращения с задержанными в первые дни протестов.