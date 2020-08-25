В Сирии двое российских военных пострадали при гранатометном обстреле
Двое российских военных пострадали при обстреле патруля из гранатомета в сирийском Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Инцидент произошел на трассе М4, где Россия и Турция в марте создали коридор безопасности, существование которого не признает местная коалиция исламистских группировок.
Двое российских военнослужащих получили легкие контузии, их состояние оценивается как удовлетворительное. Также нападавшие повредили БТР-82 военной полиции, его эвакуировали. Военные вернулись на базу.
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