В Саратове суд оправдал женщину, убившую своего мужа. Он напал на нее с ножом

Суд в Саратове оправдал местную жительницу Аслиму Салимову, которую ранее осудили на 7,5 лет колонии за убийство своего мужа, сообщается на сайте суда. Мужчина напал на нее с ножом.

Суд установил, что вечером 31 августа 2019 года муж Салимовой вернулся домой пьяным. Ему не понравилось, что жена собралась ночевать у матери. Он загородил дверь, толкал супругу и бил в живот на глазах у детей. В сообщении говорится, что весь вечер мужчина оскорблял жену и пинком опрокинул детскую ванну. Когда женщина попросила «оставить ее в покое», тот ответил, что «покой ей будет лишь на том свете».

После этого мужчина стал размахивать ножом, прикасаться им к груди и горлу жены, утверждая, что если «сам не будет жить, то и она не будет». Салимова вырвала нож и два раза ударила нападавшего в грудь. Тот зажал рану рукой и, обзывая жену, ушел в комнату. Женщина заперлась в другой комнате с детьми, подперев дверь креслом. Утром она обнаружила, что ее супруг умер, и вызвала полицию.

В июне Салимову признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. 14 октября суд апелляционной инстанции признал, что «угроза физической расправы была реальной», и назвал действия женщины необходимой обороной.