В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за попытки нападения на водителя «скорой»

Полиция в Санкт-Петербурга возбудила уголовное делов отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в попытке нападения на сотрудника «Скорой помощи», сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дело заведено по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью).

Конфликт произошел 17 января после того, как «скорая» врезалась в «Мерседес» на Михайловской улице в Санкт-Петербурге. Водитель «Мерседеса» попытался начать драку с вышедшими из машины медиками. При этом он был вооружен ножом.

На место происшествия прибыли полицейские. Подозреваемый задержан.