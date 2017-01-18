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В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за попытки нападения на водителя «скорой»
Полиция в Санкт-Петербурга возбудила уголовное делов отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в попытке нападения на сотрудника «Скорой помощи», сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дело заведено по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью).
Конфликт произошел 17 января после того, как «скорая» врезалась в «Мерседес» на Михайловской улице в Санкт-Петербурге. Водитель «Мерседеса» попытался начать драку с вышедшими из машины медиками. При этом он был вооружен ножом.
На место происшествия прибыли полицейские. Подозреваемый задержан.
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