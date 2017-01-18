Прямой эфир
59,40
63,60
55,47
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Обама сократил тюремный срок Челси Мэннинг на 28 лет
Александр Городницкий покинул пост вице-президента Русского ПЕН-центра
Эдварду Сноудену на два года продлили вид на жительство в России
LinkedIn заявила о планах вернуться в Россию

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за попытки нападения на водителя «скорой»

Новости
03:01, 18 января
122
1
Поделиться

Полиция в Санкт-Петербурга возбудила уголовное делов отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в попытке нападения на сотрудника «Скорой помощи», сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дело заведено по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью).

Конфликт произошел 17 января после того, как «скорая» врезалась в «Мерседес» на Михайловской улице в Санкт-Петербурге. Водитель «Мерседеса» попытался начать драку с вышедшими из машины медиками. При этом он был вооружен ножом.

На место происшествия прибыли полицейские. Подозреваемый задержан.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
С кем играет Путин, кто стоит за делом Павленского и чему верить в утечке о Сергее Иванове
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2