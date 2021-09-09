В российском модуле «Звезда» на МКС сработала пожарная сигнализация

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) ночью сработала пожарная сигнализация, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA. Космонавты пожаловались на на задымление и запах сгоревшего пластика.

Согласно переговорам, около 5:00 мск космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному Центру управления полетами, что в модуле «Звезда» сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Позже приборы обнаружили вредные вещества в районе медицинского шкафа в модуле «Звезда».

Французский астронавт Тома Песке также сказал, что запах сгоревшего пластика дошел из российского в американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.

Обновление. В «Роскосмосе» сообщили, что датчик задымления сработал во время автоматической подзарядки аккумуляторов. На станции включили средство бортовой очистки воздуха, все системы работают штатно.

В июле сообщалось, что в модуле «Звезда» начало падать давление из-за протечки воздуха. Аналогичную проблему наблюдали и в прошлом году — тогда космонавты заделали трещину заплаткой, но это не помогло. Чтобы компенсировать утечку, в модуль регулярно нагнетают кислород и азот, в том числе доставляемые с Земли.

Первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев на Совете РАН по космосу говорил, что к 2025 году МКС ждет лавинообразное увеличение числа поломок. Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов отметил, что о поломках становится известно только благодаря тому, что переговоры космонавтов транслирует NASA. «Если бы американцы их не публиковали, мы бы ничего об этом не знали. В NASA есть генеральный инспектор, который оценивает состояние и публикует доклады и обзоры», — сказал Хохлов «Газете.Ru».

Служебный модуль «Звезда» пристыковался к МКС в июле 2000 года. Основной его каркас был построен еще в 1980-х годах как ядро космической станции «Мир-2», которая должна была заменить станцию «Мир», однако затем было решено использовать его как один из основных элементов российского вклада в программу МКС. «Звезда» позволяет находиться в космосе экипажу из трех космонавтов, также он может стыковаться с грузовым кораблем «Прогресс», который раз в три месяца доставляет на станцию необходимые припасы и корректирует ее орбиту.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция, состоящая из россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Фото на превью: US National Archive