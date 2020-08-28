В российских школах отменят единый звонок с урока
В российских школах в новом учебном году отменят единый звонок с уроков — у каждого класса будет свой график уроков и перемен. Об этом в Госдуме заявила директор департамента администрирования и контроля министерства просвещения России Тамара Романова.
Перерывы на обед также будут индивидуальными, чтобы классы не находились в столовой в одно время. В здания школ откроют дополнительные входы.
По словам Романовой, за каждым классом «постараются» закрепить свой кабинет.
Родительские собрания будут проходить онлайн, а школы будут сами принимать решения о карантине.
Такие рекомендации Роспотребнадзор направил в регионы.
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