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Новости

В российских школах отменят единый звонок с урока

28 августа, 11:03
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В российских школах в новом учебном году отменят единый звонок с уроков — у каждого класса будет свой график уроков и перемен. Об этом в Госдуме заявила директор департамента администрирования и контроля министерства просвещения России Тамара Романова.

Перерывы на обед также будут индивидуальными, чтобы классы не находились в столовой в одно время. В здания школ откроют дополнительные входы.

По словам Романовой, за каждым классом «постараются» закрепить свой кабинет.

Родительские собрания будут проходить онлайн, а школы будут сами принимать решения о карантине.

Такие рекомендации Роспотребнадзор направил в регионы. 

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