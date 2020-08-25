В России запустился китайский сервис такси DiDi

Китайский агрегатор такси DiDi 25 августа начал работать в Казани — это первый город России, где запустился сервис. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: DiDi

DiDi начала набирать водителей в Казани в конце июля. В пресс-службе компании рассказали «Ведомостям», что агрегатор намерен работать не только с таксопарками, но и индивидуальными предпринимателями.

РБК со ссылкой на источники писал, что осенью DiDi запустится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

На первом этапе комиссия для водителей составит 5%. Сколько будут действовать льготные условия, неизвестно. В начале 2020 года комиссия «Яндекса» составляла менее 10%, Gett — около 6%.

DiDi уже работает в Австралии, Японии, Бразилии, Мексике, Коста-Рике, Чили, Колумбии и Панаме. Сервис также осуществляет доставку. Им пользуются 550 миллионов человек.

Владелец сервиса — китайская компания Didi Chuxing. В ноябре 2016 года в нее вложился Российский фонд прямых инвестиций. Сумма вложений не уточнялась.