В России зафиксировали новый максимум заболеваемости ковидом — более 155 тысяч человек
За последние сутки в России выявили 155 768 случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Это 14-й день подряд, когда в стране устанавливаются новые максимальные значения заболеваемости.
За сутки умерли 667 пациентов. Госпитализированы 17 792 человека — это тоже новый максимум.
Наибольшая заболеваемость зафиксирована в Москве (26 904), Санкт-Петербурге (21 234), Московской области (8 721), Пермском крае 3 845) и Самарской области (3 692).
Накануне сообщалось о 141 883 случаях коронавируса.
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