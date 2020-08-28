В России зафиксировали 4829 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки официально зарегистрировали 4829 новых заболевших COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала эпидемии заболели 980 тысяч 405 человек.
За сутки умерли 110 человек (всего 16 тысяч 914 человек), выздоровели 5905 (всего 798 тысяч 466 человек).
Накануне сообщалось о 4711 новых заболевших.
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