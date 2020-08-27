В России зафиксировали 4711 новых случаев коронавируса

В России за сутки официально зарегистрировали 4711 новых заболевших COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Общее число заболевших составляет 975 тысячи 576 человек.

За последние сутки умер 121 человек, с начала эпидемии зафиксировано 16 тысяч 804 летальных исхода. Число выздоровевших составляет 792 тысячи 561 человек (+ 6411 за сутки).

Накануне сообщалось о 4676 новых случаях коронавируса в России за день.