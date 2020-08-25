В России зафиксировали 4696 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирусом заразились 4696 человек, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 966 тысяч 189 человек.
За сутки умерли 120 человек, выздоровели 6652.
С начала эпидемии в России зафиксировали 16 тысяч 568 летальных исходов, 779 тысяч 747 человек выздоровели.
Накануне сообщалось о 4744 случаях коронавируса в России за сутки.
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