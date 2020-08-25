В России зафиксировали 4696 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирусом заразились 4696 человек, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 966 тысяч 189 человек.

За сутки умерли 120 человек, выздоровели 6652.

С начала эпидемии в России зафиксировали 16 тысяч 568 летальных исходов, 779 тысяч 747 человек выздоровели.

Накануне сообщалось о 4744 случаях коронавируса в России за сутки.