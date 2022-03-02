В России заблокировали сайт издания The Village. Об этом сообщается в телеграм-канале издания, его адрес появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам.

«Читатели из разных регионов — и с интернетом от разных провайдеров — пишут о проблемах с доступом к сайту The Village. Возможно, нас блокируют — хотя Роскомнадзор не присылал нам никаких уведомлений. Если у вас такая же ситуация, читайте нас через VPN или любое другое средство обхода блокировок», — заявили в The Village.

Обновлено, 18:57. В Роскомнадзоре заявили, что The Village заблокирован за публикацию «ложной информации о специальной военной операции на Украине».

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. После этого Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданиям, которые сообщают информацию не из российских официальных источников.

За неделю были заблокированы сайты ряда изданий, среди которых Дождь, «Эхо Москвы», «Тайга.Инфо», DOXA и другие.