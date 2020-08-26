В России за сутки умерли 115 человек с коронавирусом

В России выявили 4 676 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 4 696 заражениях.

Общее число заболевших за все время эпидемии составляет 970 865 человек, выздоровели 786 150 человек.

За сутки в стране умерли 115 человек, у которых диагностировали COVID-19. Всего в России, по данным оперштаба, умерли 16 683 зараженных коронавирусом.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 640, Петербурге — 181, Московской области — 143, Ростовской области — 130, Нижегородской области — 129, Свердловской области — 122, Ставропольском и Красноярском краях — по 114.