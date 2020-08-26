В России за сутки умерли 115 человек с коронавирусом
В России выявили 4 676 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 4 696 заражениях.
Общее число заболевших за все время эпидемии составляет 970 865 человек, выздоровели 786 150 человек.
За сутки в стране умерли 115 человек, у которых диагностировали COVID-19. Всего в России, по данным оперштаба, умерли 16 683 зараженных коронавирусом.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 640, Петербурге — 181, Московской области — 143, Ростовской области — 130, Нижегородской области — 129, Свердловской области — 122, Ставропольском и Красноярском краях — по 114.
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие новости
Доход богатейших жен чиновников и депутатов за год вырос до 5,8 млрд рублей Сегодня в 11:24 Суд арестовал главу штаба Навального в Хабаровске по статье, не предусматривающей арест Сегодня в 10:53 На западе Москвы произошел пожар в жилом доме. Есть пострадавшие Сегодня в 10:14 Пригожин выкупил долг ФБК, Навального и Соболь перед «Московским школьником». Теперь они должны 88 млн рублей лично ему Сегодня в 09:50 Паспорта высланных из Беларуси российских журналистов стали недействительными Сегодня в 09:09 Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера компании. Он провел пять дней в заложниках с мешком на голове Сегодня в 09:17 В США арестовали россиянина по подозрению в организации киберпрестуления Сегодня в 08:32 В Минске задержали несколько протестующих на площади Независимости Вчера в 23:18 Лионель Месси решил уйти из «Барселоны», клуб не собирается его отпускать Вчера в 22:48 Протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности главы комиссии РПЦ по делам семьи Вчера в 21:52
Популярное у подписчиков Дождя за неделю