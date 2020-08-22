В России за сутки умер 121 человек с коронавирусом

В России выявили 4 921 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. За сутки умер 121 человек с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 951 897 человек, выздоровели 767 477 человек.

Общее число умерших, по данным оперштаба — 16 310 человек.

Больше всего новых заразившихся выявили в Москве — 687, в Санкт-Петербурге — 183, Московской области — 161, Ростовской области — 129, Ставропольском крае — 128, Нижегородской области — 122, Свердловской области — 121.