В России зафиксировали максимальное число смертей от коронавируса за сутки с конца июля

В России за последние сутки зафиксировали 5 529 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 150 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвами COVID-19 стали 162 человека.

Общее число зараженных превысило 1,073 миллиона, выздоровели — более 884,3 тысячи.

С начала эпидемии из-за COVID-19 умерли 18 785 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (730), Санкт-Петербурге (206), Ростовской области (165), Московской области (151), Нижегородской области (139) и Ставропольском крае (134).

Согласно статистики, в Москве с 30 июня выявили рекордное число зараженных. Кроме того, рост количества зараженных COVID-19 в России фиксируется третий день подряд.

Накануне число пациентов, умерших от коронавируса в Москве, превысило пять тысяч человек.