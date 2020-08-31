Количество новых случаев COVID-19 в России растет пятый день подряд
В России зарегистрировали 4 993 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 995 319, выздоровели 809 387 человек.
Согласно данным оперштаба, в стране пятый день подряд фиксируется рост числа случаев COVID-19.
За сутки умерли 83 человека, заболевших коронавирусом. Всего в России, по официальным данным, скончались 17 176 человек, у которых выявили COVID-19.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве — 685, Санкт-Петербурге — 188, Московской области — 146, Нижегородской области — 138, Республике Калмыкии — 132, Ставропольском крае и Ростовской области —128.
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