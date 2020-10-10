В России выявили почти 13 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 12 846 новых случаев коронавируса, сообщил оперштаб. Это рекордное число заболевших с начала пандемии. Днем ранее было выявлено 12 126 новых случаев COVID-19.

По данным оперштаба, 26% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли 197 человек, полностью выздоровели 6 781 человек.

Больше всего заболевших — в Москве (4105), Санкт-Петербурге (501), Московской области (416) и Ростовской области (269). Меньше всего — в Ненецком АО (6), Чеченской Республике (5) и Чукотском АО (1).

Рост случаев COVID-19 в России зафиксирован с начала сентября. В течение месяца число заболевших увеличилось с 5 тысяч до 12 тысяч человек. Как сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе, на ИВЛ в московских больницах находятся 263 человека, за последнюю неделю число госпитализаций увеличилось на 13,3%.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.

Фото на превью: агентство «Москва»