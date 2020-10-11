В России выявили больше 13 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России зафиксировали 13 634 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это рекордное число заболевших с начала пандемии. Днем ранее было выявлено 12 846 новых случаев инфекции.

За сутки умерли 149 пациентов, полностью выздоровели 4 240 человек. Общее количество инфицированных в России достигло 1,298 миллиона человек.

Больше всего новых заболевших — в Москве (4501), Санкт-Петербурге (528), Московской области (419) и Ростовской области (272).

В начале сентября заболеваемость коронавирусом резко выросла, среднесуточное число новых пациентов увеличилось с 5 тысяч до 12 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что также увеличилось число ежедневных госпитализаций: в Москве оно достигло тысячи человек в день. За время эпидемии от COVID-19 умерли 22,6 тысячи пациентов, выздоровели 1,02 миллиона человек.

Фото на превью: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»