В России выявили более 200 случаев заражения более заразным видом «омикрона»

В России зафиксировали 253 случая заражения новой разновидностью штамма «омикрон» коронавируса — BA.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

BA.2 считается «скрытым» и более заразным видом омикрон-штамма.

«Целый ряд стран говорят о еще более высокой контагиозности [заразности] этой линии», — отметила Попова.

По ее словам, случаи заболевания BA.2 обнаружены в Москве, Ростовской области, республиках Марий Эл и Башкирии.

Попова добавила, что в России выявили всего 80 875 геномных разновидностей коронавируса, из которых 8 239 — подвиды «омикрона».

Новый подвариант «омикрона» BA.2 впервые выявили в начале января. Датские ученые сообщили, что BA.2 более заразен, чем оригинальный штамм. Согласно исследованию, инфицированные подвариантом BA.2 способны заразить своих родственников с вероятностью 39%, в то время как для оригинальной вариации «омикрона» BA.1 этот показатель составляет 29%.

Как отмечал Bloomberg, вариация BA.1 по-прежнему является доминирующей в мире, однако доля BA.2 растет в Индии, Южной Африке, Великобритании и Дании.

Фото на превью: агентство «Москва»