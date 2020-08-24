В России выявили 4744 новых случая коронавируса
В России за последние сутки выявили 4744 новых случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Общее число заболевших составляет 961 тысячу 493 человека.
За последние сутки умерли 65 человек, выздоровели — 2456 человек. Общее число летальных случаев с начала эпидемии составляет 16 тысяч 448 человек, выздоровели 773 тысячи 95 человек.
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