В Рязанской области умерла пострадавшая от взрывов на военном складе
В Рязанской области умерла одна из пострадавших от взрывов на складах с боеприпасами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя территориального центра медицины катастроф Сергея Кузьминова.
Кузьминов сообщил, что умерла женщина в возрасте 52 лет, которая находилась в коме.
Пожар в воинской части под Рязанью начался 7 октября. В Минобороны говорили, что недалеко от части загорелась трава, огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. В пожаре пострадали больше 20 человек, его потушили только спустя два дня. Из-за него пришлось эвакуировать больше двух тысяч человек. СК возбудил уголовное дело.
Фото на превью: Александр Рюмин / ТАСС
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