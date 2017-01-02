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В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка

Новости
08:49, 2 января
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Среди погибших в результате теракта в Стамбуле была гражданка России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генкосульства России в Турции. 

В Генконсульстве рассказали, что погибшая девушка первоначально считалась гражданкой Азербайджана. «Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство», — пояснили агентству в консульстве.

Власти Турции закончили процедуру опознания тел и установили личности и гражданство всех погибших и раненых. «По официальной информации турецкой стороны, больше россиян среди погибших и раненых нет. Маловероятно, что эта информация изменится„, — рассказал собеседник агентства. 

Стрельба в ночном клубе произошла в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина открыл огонь в здании клуба. Всего погибли 39 человек, из которых 16 были инотсранцами, еще около 70 получили ранения. Всего в клубе находились примерно 600 человек.Один из свидетелей рассказал, что нападавший кричал «Аллах Акбар».

Власти Турции назвали произошедшее терактом. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападение попыткой устроить хаос в стране и дестабилизовать ситуацию. 

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