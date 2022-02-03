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В реестр «иноагентов» внесли организацию, которая занимается проблемами одного из древнейших народов Сибири

3 февраля, 21:45
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Новости

Минюст России включил в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», региональную национально-культурную общественную организацию «Туба калык — Тубалары». Информация об этом появилась 3 февраля в реестра министерства.

Причина внесения организации в список не уточняется.

На сайте «Туба калык» говорится, что организация занимается проблемами тубаларов — коренного малочисленного народа на юге Западной Сибири, проживающего в Турачакском, Чойском и Майминском районах Республики Алтай. Согласно информации на сайте, тубалары — один из древнейших народов Сибири.

«Пусть позорятся, а мы будем писать об этом»: журналисты-«иноагенты» объяснили, почему судятся из-за включения в реестр
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