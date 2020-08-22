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В Пскове задержали бывшего сотрудника белорусского СК, уволившегося на фоне протестов

22 августа 2020
22 548
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Новости

В псковской гостинице «Рижская» задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Беларуси Андрея Остаповича, который подал в отставку после протестов и призывал «изгнать диктатора Лукашенко». Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на его адвоката Вячеслава Головина, а также Tut.by.

Остапович был задержан 21 августа. Tut.by пишет, что он пытался уехать через Россию в Латвию, но из-за ограничений на выезд из-за коронавируса не смог это сделать. Сейчас он находится в одном из отделов полиции Пскова.

Адвокат рассказал «Псковской губернии», что Остапович пересек границу в Смоленской области и приехал Москву. По мнению адвоката, в ближайшее время могут прийти документы на экстрадицию бывшего следователя, после чего его передадут Беларуси.

Подруга Остаповича уточнила Tut.by, что из Москвы они планировали поехать в Латвию, но из-за ограничений из-за COVID-19 и отсутствия визы Д его не пустили в страну. В консульстве Латвии пообещали выдать ему визу 24 августа, чтобы он мог пересечь границу с Латвией. 

Андрей Остапович — капитан юстиции, он был следователем Партизанского районного отдела СК по городу Минску. Он опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о своем увольнении и призвал белорусов продолжать борьбу за свободу. В разговоре с Дождем он отмечал, что оставил рапорт в своем кабинете и ушел. «Я просто не вышел бы с таким рапортом», — заявил он.

В своем посте в инстаграме, который позже был удален, он писал, что «у многих из нас были незаконно задержаны знакомые, преподаватели, друзья, родственники, которые рассказывают всю правду о происходящем в исправительных учреждениях, в РУВД (РОВД), иных местах, где происходили издевательства над гражданами». Он рассказал, что присутствовал на митингах и видел, что провокации устраивали силовики.

Остапович отмечал, что «в отношении граждан уголовные дела возбуждаются одно за другим, десятками в день», а за «все бесчинства, насилия, издевательства над нашим миролюбивым народом, порчу имущества <…> ни одного».

Сотрудник СК из Минска подал в отставку после протестов. Он рассказал, как силовики уничтожают доказательства своих незаконных действий
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Фото на превью: инстаграм Андрея Остаповича

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