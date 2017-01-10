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В посольстве России в Афинах назвали причину смерти консула
Смерть российского консула Андрея Маланина в Афинах наступила по естественным причинам, сообщили «Интерфаксу» в дипмиссии.
К такому выводу пришли медики, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что 55-летний Андрей Маланин утром не пришел на работу и не отвечал на звонки, а позднее был найден мертвым в своей квартире. Отмечалось, что правоохранительные органы расследуют случившееся.
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