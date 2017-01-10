В посольстве России в Афинах назвали причину смерти консула

К такому выводу пришли медики, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что 55-летний Андрей Маланин утром не пришел на работу и не отвечал на звонки, а позднее был найден мертвым в своей квартире. Отмечалось, что правоохранительные органы расследуют случившееся.