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В Петропавловске-Камчатском иномарка не пустила скорую к умирающему мужчине. Видео

Новости
13:08, 12 января
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В Петропавловске-Камчатском иномарка перегородила дорогу скорой помощи, которая пыталась проехать к дому пациента. В итоге врачи опоздали, 21-летний молодой человек скончался. Видео инцидента публикует местное информационное агентство «Кам 24».

Члены бригады скорой рассказали, что не смогли оказать больному необходимую помощь из-за машины под управлением женщины, которая препятствовала проезду.

«С целью установления причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи», — сообщает СК. 

Исполняющая обязанности заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галина Куликова заявила ТАСС, что у молодого человека, по ее мнению, был шанс выжить. Карета скорой помощи добралась до места вызова за три минуты, но еще десять минут потребовалось на то, чтобы иномарка пропустила автомобиль.

В отделе пропаганды управления ГИБДД МВД по Камчатскому краю рассказали, что водителю автомобиля, не пустившему карету скорой помощи, может грозить штраф в 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

На превью:  Павел Лисицын / РИА Новости 

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