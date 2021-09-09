В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве Пушкина и Гончаровой

В Петербурге силовики задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве семейной пары, сообщает местное управление Следственного комитета. По данным «Интерфакса», фамилия убитого мужчины — Пушкин, а его жены — Гончарова.

По версии следствия, подозреваемый в конце августа поссорился с Пушкиным и Гончаровой во время застолья у них в квартире. В ходе ссоры мужчина нанес паре множественные удары ножом.

По данным «Интерфакса», из квартиры также пропали телевизор, два мобильных телефона и системный блок.

В XIX веке Наталья Гончарова была супругой поэта Александра Пушкина. Из-за Гончаровой у Пушкина возник конфликт с Жоржем Дантесом, который привел к дуэли, на которой поэт получил смертельное ранение. На момент смертельной дуэли Дантесу тоже было 25 лет.