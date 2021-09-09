В Петербурге задержали кандидата от «Яблока» рядом с агитационным кубом

Полиция задержала кандидата от «Яблока» в Законодательное собрание Петербурга Дмитрия Осипова рядом с его агитационным кубом. Об этом сообщает пресс-служба петербургского отделения партии.

Фото: пресс-служба «Яблока»

Осипова доставили в 80 отдел полиции в Колпинском районе Петербурга. Он сам в историях в своем инстаграме сообщил, что на него планируют составить протокол по статье о нарушении требований к рекламе (14.37 КоАП).

В пресс-службе «Яблока» отмечают, что установка агитационного куба, раздача листовок и общение с избирателями — это агитация, а не реклама, а значит регулируется такая деятельность законом «Об основных гарантиях избирательных прав».

5 сентября в Петербурге во время агитации задержали кандидата в ЗакС от «Яблока» по Выборгскому району Юрия Багрова, через несколько часов его отпустили.