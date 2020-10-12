В Петербурге 16 человек заподозрили в краже лекарств для онкобольных на 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали 16 человек, которых подозревают в причастности к многомиллионной схеме хищения препаратов для онкобольных. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Накануне по этому делу под домашний арест отправили процедурную сестру химиотерапевтического кабинета городского онкодиспансера Елену Сергейчик, она признала вину. Ее подозревают в краже в особо крупном размере (пункт «б» часть 4 статьи 158 УК)

На прошлой неделе МВД сообщило о раскрытии схемы хищений препаратов для лечения онкобольных пациентов на 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

По версии следствия, в течение пяти лет медики крали лекарства в медицинских организациях, а затем продавали оптом или в розницу. В рамках дела МВД и ФСБ провели 35 обысков.

Фото на превью: Pixnio