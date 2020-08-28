В Петербурге разбили стекла и прокололи колеса машины журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля

В Санкт-Петербурге неизвестные разбили стекла и прокололи колеса автомобиля журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля. Об этом он написал в твиттере.

Фото: «Медиазона»

Кто именно повредил автомобиль, неизвестно. Сотрудники ближайшего кафе рассказали, что инцидент мог произойти в ночь с 26 по 27 августа, так как утром 27 августа окна автомобиля уже были разбиты.

В июне на Френкеля напали на избирательном участке — полицейский сломал ему руку после того, как журналист попросил представиться.

Следственный комитет не стал заводить уголовное дело. На Френкеля составили три административных протокола, в том числе о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку. Суд его оштрафовал.