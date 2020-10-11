В Петербурге мотоциклист погиб при попытке перепрыгнуть разведенный мост

В ночь на 11 октября, в Санкт-Петербурге погиб мотоциклист, попытавшийся перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как пишет издание, около 02:15 29-летний мужчина на мотоцикле «Кавасаки» проигнорировал ограждения и запрещающий сигнал светофора и упал в воду перед разводной частью моста. Мотоциклист умер на месте, сообщили в МВД.

Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

В прошлом году этот же разведенный мост попытался перепрыгнуть на машине гражданин Италии. Он и его спутница получили травмы средней тяжести.

Фото на превью: Wikimedia Commons