В Петербурге мотоциклист погиб при попытке перепрыгнуть разведенный мост
В ночь на 11 октября, в Санкт-Петербурге погиб мотоциклист, попытавшийся перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Как пишет издание, около 02:15 29-летний мужчина на мотоцикле «Кавасаки» проигнорировал ограждения и запрещающий сигнал светофора и упал в воду перед разводной частью моста. Мотоциклист умер на месте, сообщили в МВД.
Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.
В прошлом году этот же разведенный мост попытался перепрыгнуть на машине гражданин Италии. Он и его спутница получили травмы средней тяжести.
Фото на превью: Wikimedia Commons
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