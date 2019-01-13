В Перми автомобиль наехал на остановку, есть пострадавшие

В Перми автомобиль столкнулся с автобусом, после чего его откинуло на остановочный комплекс, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По информации полиции, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате пострадали три человека, которые стояли на остановке: двое мужчин 70 лет и женщина 45 лет. Пострадавших госпитализировали.

Пермское агентство «Местное время» сообщает, что в пассажирский автобус въехал водитель «Яндекс.Такси». На месте происшествия работают сотрудники полиции.