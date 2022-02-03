В парламенте Грузии объяснили отказ во въезде Дмитрию Гудкову

Глава парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе назвал причину отказа во въезде российскому политику Дмитрию Гудкову: его не пустили в Грузию, так как он был депутатом Госдумы, «признавшей независимость Абхазии и Цхинвальского региона». Гудков процитировал слова Самхарадзе в своем телеграм-канале.

Говоря о запрете посещения Грузии, Самхарадзе вспомнил о словах Навального в 2008 году: «Я хочу напомнить, как назвал грузин Навальный в 2008 году. После этого можно судить об отношении к Грузии. У этой медали есть две стороны, поэтому, когда мы говорим о том или ином политике, надо вспомнить и то, что он говорил в прошлом о Грузии», — сказал Самхарадзе (цитата по «Интерфаксу»).

В 2008 году Навальный назвал грузинов «грызунами», за что позднее извинился.

Дмитрий Гудков, комментируя причину отказа во въезде, отметил, что стал депутатом в 2011 году, а независимость Абхазии Госдума признала в 2008-м.

«С 2008 года, когда в Грузии был принят закон об оккупированных территориях, ни в Абхазии, ни в Южной Осетии ни разу не бывал, уважая территориальную целостность Грузии», — написал Гудков.

Он добавил, что его зовут не Алексей Навальный, и связал реальную причину отказа во въезде с желанием грузинских властей «понравиться Путину».

Гудкова не пустили в Грузию 31 января. Он прилетел в Тбилиси из Киева, но его отправили обратно.