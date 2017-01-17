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В отношении премьер-министра Канады начали проверку после его поездки на Багамы

Новости
06:01, 17 января
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Комиссия по этике в Канаде проверяет поездку премьер-министра страны Джастина Трюдо на Багамы после сообщений о возможном нарушении правил, установленных для госслужащих, сообщает CBC.

Расследование связано с поездкой семьи Трюдо во время новогодних праздников на частный остров на Багамах, принадлежащий миллиардеру Кариму Ага-Хану, организация которого получает миллионы долларов из бюджета Канады. Она также зарегистрирована в стране в качестве лоббиста.

Отмечается, что премьер-министр воспользовался приглашением миллиардера на остров и в ходе визита летал на его частном вертолете.

«Акт о конфликте интересов» запрещает поездки министров за счет третьих лиц без особого разрешения.

BBC отмечает, что это первое подобное расследование в отношении действующего премьер-министра. При этом Ага-Хан является давним другом семьи Трюдо, пишет издание.

Сам Трюдо заявил, что проводит встречи с комиссаром по этике Мэри Досон и уверен в том, что «все будет разрешено».

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