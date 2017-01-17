В отношении премьер-министра Канады начали проверку после его поездки на Багамы

Комиссия по этике в Канаде проверяет поездку премьер-министра страны Джастина Трюдо на Багамы после сообщений о возможном нарушении правил, установленных для госслужащих, сообщает CBC.

Расследование связано с поездкой семьи Трюдо во время новогодних праздников на частный остров на Багамах, принадлежащий миллиардеру Кариму Ага-Хану, организация которого получает миллионы долларов из бюджета Канады. Она также зарегистрирована в стране в качестве лоббиста.

Отмечается, что премьер-министр воспользовался приглашением миллиардера на остров и в ходе визита летал на его частном вертолете.

«Акт о конфликте интересов» запрещает поездки министров за счет третьих лиц без особого разрешения.

BBC отмечает, что это первое подобное расследование в отношении действующего премьер-министра. При этом Ага-Хан является давним другом семьи Трюдо, пишет издание.

Сам Трюдо заявил, что проводит встречи с комиссаром по этике Мэри Досон и уверен в том, что «все будет разрешено».