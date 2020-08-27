В отделе полиции в Вологде умер задержанный защитник сквера

В отделе полиции №1 Вологды умер задержанный активист, выступавший против застройки сквера. Об этом его защитник Роман Морозов сообщил «ОВД-Инфо».

Мужчина был среди задержанных 26 августа защитников сквера на Ярославской улице. О его смерти Морозову сообщили перед началом суда, который был назначен на тот же день. Там должны были рассмотреть дело в отношении задержанных о неповиновении полицейскому.

Морозов предполагает, что у его подзащитного была черепно-мозговая травма. Утром 27 августа он приезжал к нему в ОВД. Мужчину трясло, он плохо ориентировался в пространстве и качался из стороны в сторону. Он просил полицейских вызвать скорую, но они не отреагировали на его просьбу.

По словам местной жительницы Ирины Йовжий, погибший — Сергей Пахолков. Она рассказала, при задержания его «сдернули с фундаментных блоков», он упал и ударился головой. Врачи скорой помощи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, но госпитализировать не стали. 27 августа ему снова вызвали врача, но спасти мужчину не удалось. По словам Йовжий, у Пахолкова осталось трое детей.

Изданию «7х7» в вологодском УМВД сказали, что по факту смерти Пахолкова проведут служебную проверку.

Накануне возле стройплощадки на месте сквера полицейские задержали Олега Малиновского и Сергея Пахолкова. Этот момент Йовжий сняла на видео.

Власти Вологды заключили контракт на строительство детского сада на месте сквера. Местные жители выступают против этого и предлагают перенести детский сад в другое место.