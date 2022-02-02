В Омске улицу назвали в честь маршала СССР и члена ГКЧП Дмитрия Язова
Городской совет Омска проголосовал за присвоение новой улице города имя бывшего министра обороны СССР, одного из организаторов путча 1991 года Дмитрия Язова. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Именем Язова назовут улицу, проходящую параллельно улице Рокоссовского в районе планируемой многоэтажной застройки. Другую новую улицу назовут в честь бойца Красной Армии Ивана Улыбина.
«В Омске именами Героев Советского союза, Героев России и участников Великой Отечественной войны названы 98 улиц, на Левобережье таких улиц 34. Теперь еще двум новым улицам Кировского округа присвоены имена героев — Ивана Константиновича Улыбина и Дмитрия Тимофеевича Язова», — заявил глава администрации Кировского округа Андрей Горбачев.
Дмитрий Язов родился в 1924 году в деревне Язово Омской губернии. В ноябре 1941 года он добровольно вступил в Красную армию, вместе с ней он участвовал в обороне Ленинграда. В мае 1987 года Язов занял пост министра обороны СССР, а в апреле 1990 года получил звание маршала СССР. Он стал последним военачальником, которому было присвоено такое звание.
Во время Августовского путча 1991 года Язов вошел в состав ГКЧП и отдал приказ о вводе в Москву солдат, танков и тяжелой военной техники. После поражения и роспуска ГКЧП его бывшие члены были арестованы по обвинению в измене Родине. Язова тоже арестовали, но затем отпустили и в 1994 году амнистировали.
В 2020 году министр обороны Сергей Шойгу наградил Язова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
За год до этого суд в Литве заочно приговорил Язова к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности в связи со штурмом советскими военными телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года. Тогда погибли 14 человек, пострадали более тысячи.
Язов умер в Москве 25 февраля 2020 года в возрасте 95 лет.
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