В Нижегородской области три человека погибли при обстреле автобусной остановки

В поселке Большеорловское в Нижегородской области мужчина открыл стрельбу по рейсовому автобусу и остановке, сообщает РИА Новости со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу района. Четыре человека погибли, трое ранены, преступник скрылся в лесу.

Обновление. По уточненным данным, погибли три человека, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Диспетчер автобусного парка сообщил изданию «Подъем», что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, под огонь попали только люди, стоявшие на остановке. Раненые находятся в состоянии средней тяжести.

По информации Baza, стрелка зовут Даниил Малахов, ему 18 лет. Он из Нижнего Новгорода, гостил у бабушки в селе Большеорловское. С собой у Малахова два ружья, очевидцы сообщают, что он специально ждал автобус у остановки.

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