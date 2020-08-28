В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального спустя неделю после отравления
Политик Алексей Навальный находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили в немецкой клинике «Шарите».
Его состояние по-прежнему оценивают как серьезное, но стабильное — угрозы его жизни нет.
В «Шарите» также сообщили о «некотором улучшении» симптомов.
Предсказывать возможные последствия для здоровья Навального пока невозможно.
Политику стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске после экстренной посадки.
Спустя почти двое суток Навального перевезли в Берлин. Там ему диагностировали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
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