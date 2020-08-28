В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального спустя неделю после отравления

Политик Алексей Навальный находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили в немецкой клинике «Шарите».

Его состояние по-прежнему оценивают как серьезное, но стабильное — угрозы его жизни нет.

В «Шарите» также сообщили о «некотором улучшении» симптомов.

Предсказывать возможные последствия для здоровья Навального пока невозможно.

Политику стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске после экстренной посадки.

Спустя почти двое суток Навального перевезли в Берлин. Там ему диагностировали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.