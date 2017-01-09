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В МВД назначили нового главу Следственного департамента

Новости
13:59, 9 января
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Глава МВД Владимир Колокольцев представил нового заместителя министра внутренних дел — начальника Следственного департамента МВД Александра Романова, сообщается на сайте ведомства. 

Фото: пресс-служба МВД

Колокольцев сообщил, что Романов «досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами», а вся его деятельность связана со следственными подразделениями.

«Владимир Колокольцев потребовал не допускать даже малейшего повода усомниться в том, что сотрудники следственных подразделений МВД России могут выполнять поставленные перед ними задачи на самом высоком уровне, и напомнил собравшимся, что цена следственной ошибки очень высока», — говорится в сообщении МВД.

Александр Романов в апреле 2016 года был назначен главой Следственного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранее он работал заместителем начальника Следственного департамента МВД России и заместителем начальника МВД по Севером-Западному федеральному округу. 

До ноября 2016 года должность начальника Следственного департамента МВД занимал Александр Савенков, который покинул должность из-за того, что стал членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН). 

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