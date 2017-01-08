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В Москве завели дело о доведении подростка до самоубийства
После гибели 12-летнего мальчика в Москве городское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации правоохранительных органов рядом с одним из жилых домов на востоке Москвы было обнаружено тело 12-летнего ребенка, повреждения на теле погибшего характерны для падения с высоты.
По информации источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, мальчик ушел из дома на прогулку, после которой, по неподтвержденным данным, он забрался на крышу дома и упал с нее.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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