В Москве завели дело о доведении подростка до самоубийства

После гибели 12-летнего мальчика в Москве городское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранительных органов рядом с одним из жилых домов на востоке Москвы было обнаружено тело 12-летнего ребенка, повреждения на теле погибшего характерны для падения с высоты.

По информации источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, мальчик ушел из дома на прогулку, после которой, по неподтвержденным данным, он забрался на крышу дома и упал с нее.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.