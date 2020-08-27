В московскую квартиру Марата Гельмана пришли с обыском по делу россиянки, трижды проголосовавшей в Израиле по поправкам

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал гражданку России и Израиля Яэль Ильински (Юлию Ильинскую), которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции. Карточка дела опубликована на сайте суда, на это обратили внимание «Открытые медиа».

Фото: Yael Ilinsky / Facebook

Галерист Марат Гельман сообщил, что по уголовному делу Ильинской проходит обыск в его московской квартире на улице Остоженка. В постановлении суда говорится, что Ильинская «фактически проживает» в этой квартире «с отцом своего ребенка — Гельманом Маратом Александровичем»

«Весь мир наверно знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми, но некий суд УСТАНОВИЛ что я „фактически живу с Юлей Ильинской на Остоженке“ и в связи с уголовным делом против нее, сейчас в нашей московской квартире обыск. Интересно, как они установили ? Это в рамках какой компании?» — написал Гельман.

Позже он сообщил РБК, что в его квартире «ничего не нашли», после чего следовали уехали.

В июне Ильинская рассказала, что смогла принять участие в голосовании по поправкам трижды: она проголосовала онлайн, а также получила два бюллетеня — на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве и в генконсульстве России в Хайфе. По ее словам, в Хайфе бюллетень выдали даже ее несовершеннолетней дочери.

30 июля Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело о незаконном получении бюллетеня (часть 2 статьи 142.2 УК).