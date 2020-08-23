В Москве возле посольства Беларуси задержали не менее 11 человек

Возле посольства Беларуси в Москве задержали как минимум 11 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных, музыканта группы Rodonitza Олега Климова.

По словам Климова, его задержали на подходе к посольству, где проходит акция солидарности с протестующими белорусами. Причину задержания ему не объяснили. Музыкант предположил, что это может быть связано с тем, что на нем бело-красная футболка с символикой группы Rodonitza.

Помимо Климов, в автозак завели еще 10 человек. Куда их собираются отвезти, пока неизвестно.

Дополнено. Задержанных доставили в ОВД «Тверской», пишет ОВД-Инфо. Что им вменяют, до сих пор неясно.

По словам корреспондента Дождя, перед задержанием полицейские начали записывать паспортные данные у тех, кто стоит с плакатами.

Акция солидарности у посольства Беларуси началась примерно в 14:40. В частности туда пришла певица Анжелика Агурбаш. Всего в акции приняли участие примерно 150 человек, пишет «МБХ медиа».