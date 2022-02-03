В Москве средняя зарплата врачей поликлиник составила 146 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей в московских поликлиниках в 2021 году составила 146 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, передает ТАСС.

Зарплата среднего медицинского персонала в Москве составила 76,5 тысячи рублей в месяц по итогам прошлого года.

Кроме того, с начала пандемии работники московских поликлиник получают «ковидные» надбавки: непосредственно работающие с зараженными — 120 тысяч рублей, принимающие пациентов с симптомами ОРВИ — 50 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получает набавки в размере 75 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

Медработникам, которые принимают участие в вакцинации, доплачивают по 200 рублей за одного вакцинированного и 400 рублей за вакцинацию людей старше 60 лет.

В Москве за последние недели сильно выросла заболеваемость коронавирусом. В департаменте здравоохранения Москвы сообщали, что из-за большой нагрузки на медицинскую систему врачи будут приходить на дом только к тем, кто физически не может прийти в поликлинику.