В Москве затопило Новую Третьяковку. Посетителей вывели из музея
Один из выставочных залов Новой Третьяковки на Крымском валу затоплен из-за ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администратора галереи. Посетителей вывели из помещения.
По словам администратора, из-за сильного дождя начала протекать крыша, сейчас сотрудники убирают воду и сушат помещение.
Посетителей потоп не смущает, они продолжают рассматривать картины pic.twitter.com/HSiN57yMxs— Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020
В затапливаемом зале находится выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».
Агентство «Москва» уточняет, что хранители и реставраторы «предпринимают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства».
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