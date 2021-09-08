В Москве построят вокзал для высокоскоростных поездов в Петербург

На месте станции Каланчевская рядом с Ленинградским вокзалом построят еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

«Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа», — сказал Собянин.

Он добавил, что на этом месте уже открыли большую платформу для МЦД-2, а через 1,5 года планируется открытие платформы для МЦД-4. «Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — заключил мэр.

Собянин рассказал, что на площади Трех вокзалов одновременно идет реконструкция путей от Каланчевки до Курского вокзала, строительство еще одной железной дороги с тремя автомобильными и тремя железнодорожными путепроводами, шести мостов, новых платформ и нового вокзала.

Ранее мэр Москвы говорил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3). Общая протяженность новой скоростной железной дороги составит около 680 км, из которых 43 км пройдут в границах Москвы с четырьмя остановками. Это будут станции Зеленоград, Петровско-Разумовская, Рижская D3 и Ленинградский вокзал.

Ожидается, что время в пути от Москвы до Петербурга сократится до 2,5 часов — это на 1,5 часа меньше, чем на «Сапсане». Минтранс рассчитывает запустить высокоскоростную магистраль в декабре 2026 года. Стоимость проекта предварительно оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Запуск МЦД-3 запланирован на конец 2022-го — начало 2023 года. Железная дорога длиной 85 км с 41 остановкой свяжет Зеленоград с городом Раменское. В мэрии ожидают, что она сократит время в пути для жителей Подмосковья на 43%, для москвичей — на 38%. МЦД-4, соединяющий Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный Балашихи, планируют открыть в 2023 году.

Фото на превью: Wikimedia Commons