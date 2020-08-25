В Москве перестали ходить троллейбусы. Остался только один маршрут

Власти Москвы приняли решение окончательно остановить троллейбусное сообщение в городе, их заменят автобусы и электробусы. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — сказал он, отметив, что Москва занимает первое место среди европейских столиц по количеству электробусов. Сейчас в автопарке «Мосгортранса» насчитывается 450 электробусов, а до 2024 года их количество планируется увеличить до 2,6 тысяч.

В Москве останется один исторический троллейбусный маршрут, который соединит Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. Именно на этой улице в июне 1937 года был открыт второй московский троллейбусный парк. По маршруту, который откроется в сентябре, будут ходить два ретротроллейбуса.

В 2018 году журналист Иван Голунов выпустил расследование, в котором выяснил, что замена троллейбусов на электробусы выгодна одному из крупнейших подрядчиков мэрии Москвы.