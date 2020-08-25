18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Кино
BBC
Horizon Top Gear Взрыв в Манчестере. Наши истории Горожане 2.0 Дарреллы Дебаты Би-би-си День, который изменит мою жизнь Джоанна Ламли на Шелковом пути Доктор Фостер Документальные фильмы Луи Теру Европа изнутри. Десять лет разногласий Знакомьтесь: люди Конкорд. Гонка на сверхзвуковой скорости Космическая гонка 21 века Краш-диета: большой эксперимент Легенды. Величайшие личности 20 века Незабытые Особенный, как я Пресса Революции. Идеи, изменившие мир Саудиты Секс, скальпели и липосакция Средиземноморье с Саймоном Ривом Стейси Дули Тренинг на местах Эд Боллз. Америка Трампа Новости BBC на Дожде
Магазин Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив
Еще
74,78
88,40
45,27
11597,93
Поддержи Дождь
Подписаться Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.
Новости

В Москве перестали ходить троллейбусы. Остался только один маршрут

25 August, 11:16
2 499
0

Власти Москвы приняли решение окончательно остановить троллейбусное сообщение в городе, их заменят автобусы и электробусы. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — сказал он, отметив, что Москва занимает первое место среди европейских столиц по количеству электробусов. Сейчас в автопарке «Мосгортранса» насчитывается 450 электробусов, а до 2024 года их количество планируется увеличить до 2,6 тысяч.

В Москве останется один исторический троллейбусный маршрут, который соединит Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. Именно на этой улице в июне 1937 года был открыт второй московский троллейбусный парк. По маршруту, который откроется в сентябре, будут ходить два ретротроллейбуса.

В 2018 году журналист Иван Голунов выпустил расследование, в котором выяснил, что замена троллейбусов на электробусы выгодна одному из крупнейших подрядчиков мэрии Москвы.

Другие новости
The Bell: «Яндекс» начал эвакуировать сотрудников офиса в Минске Сегодня в 11:53 На красноярского бизнесмена Анатолия Быкова завели еще одно дело об организации убийства Сегодня в 11:31 В России зафиксировали 4696 новых случаев коронавируса Сегодня в 10:42 KFC откажется от слогана «пальчики оближешь» из-за коронавируса Сегодня в 11:10 Грета Тунберг вернулась в школу после годичного перерыва Сегодня в 10:04 Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семейных кланов России по версии Forbes Сегодня в 09:46 Росгвардия выразила благодарность «Омбудсмену полиции». Он находится в СИЗО с мая Сегодня в 09:09 Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян с 28 августа Сегодня в 08:55 «Эта зараза может ужалить и дважды». Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом Сегодня в 08:34 Счетная палата обнаружила пенсионные выплаты умершим на сотни миллионов рублей Сегодня в 08:45
Все новости
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Навальный в коме, КС по передаче власти — вне закона, у Путина появилась позиция по Беларуси
Здесь и сейчас. Вечернее шоу
Навальный в коме, КС по передаче власти — вне закона, у Путина появилась позиция по Беларуси
20 August
Почему Навального все-таки отпустили в Германию? Иван Жданов — о том, что могло переломить ситуацию
Здесь и сейчас
Почему Навального все-таки отпустили в Германию? Иван Жданов — о том, что могло переломить ситуацию
22 August
Алексея Навального госпитализировали с подозрением на отравление. Он в реанимации
Новости
Алексея Навального госпитализировали с подозрением на отравление. Он в реанимации
20 August
Беларусь и Хабаровск. Какие выводы делает Путин?
Политика. Прямая линия
Беларусь и Хабаровск. Какие выводы делает Путин?
19 August
Протесты в Беларуси после выборов: день десятый. Хроника
Трансляция
Протесты в Беларуси после выборов: день десятый. Хроника
18 August
Путин не спасет Лукашенко, гора Куштау в огне, Шлосберг — о главном уроке Беларуси
Нюансы с Юлией Таратутой
Путин не спасет Лукашенко, гора Куштау в огне, Шлосберг — о главном уроке Беларуси
20 August
«Дудь и Баженов сделали из меня того, кто я есть сейчас». Режиссер Юрий Быков — о России, власти и компромиссах
Синдеева
«Дудь и Баженов сделали из меня того, кто я есть сейчас». Режиссер Юрий Быков — о России, власти и компромиссах
18 August
Навальный вторые сутки находится в коме, его разрешили перевезти на лечение в Германию. Главное
Заметки
Навальный вторые сутки находится в коме, его разрешили перевезти на лечение в Германию. Главное
21 August
Президент ОМОНа. Почему Беларусь стала горячей точкой именно этим летом
Репортаж Дождя
Президент ОМОНа. Почему Беларусь стала горячей точкой именно этим летом
21 August
Потопят ли Лукашенко забастовки? Мощный белорусский IT — миф? Может ли Минск обойтись без Москвы? Шесть сценариев жизни после Батьки
Деньги. Прямая линия
Потопят ли Лукашенко забастовки? Мощный белорусский IT — миф? Может ли Минск обойтись без Москвы? Шесть сценариев жизни после Батьки
17 August
«Перемен» на волынках, молчание Михалка и как кончит Лукашенко. Белорусский «БиКоз»
Би Коз
«Перемен» на волынках, молчание Михалка и как кончит Лукашенко. Белорусский «БиКоз»
19 August
Неделя, которая войдет в историю. Чем все закончится для Лукашенко и белорусов
И так далее с Михаилом Фишманом
Неделя, которая войдет в историю. Чем все закончится для Лукашенко и белорусов
14 August
«Я была уверена, что умру в этом бетонном колодце, если пробуду там больше двух суток». Рассказ девушки об изоляторе на Окрестина
Женщины сверху
«Я была уверена, что умру в этом бетонном колодце, если пробуду там больше двух суток». Рассказ девушки об изоляторе на Окрестина
20 August
Рыцарь-одиночка. Дмитрий Быков о том, как наивная проза Хемингуэя оглушила читателей своей мощью и повлияла даже на братьев Стругацких
Нобель
Рыцарь-одиночка. Дмитрий Быков о том, как наивная проза Хемингуэя оглушила читателей своей мощью и повлияла даже на братьев Стругацких
18 August
Пропагандисты ищут Майдан в Беларуси, Соловьев сливает Лукашенко, а Дождь разоблачили
Fake News
Пропагандисты ищут Майдан в Беларуси, Соловьев сливает Лукашенко, а Дождь разоблачили
15 August
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
Партнерский материал
«Настоящее Будущее». Кино об эпохе Путина и людях, живущих в ней
18 August
СК Беларуси сообщил, что проверит информацию об изнасилованиях девушек в СИЗО
Видео
СК Беларуси сообщил, что проверит информацию об изнасилованиях девушек в СИЗО
20 August
Девятый день протестов: забастовка у Белтелерадио, площадь Независимости и СИЗО на Володарке. Фоторепортаж Дождя
Фотогалереи
Девятый день протестов: забастовка у Белтелерадио, площадь Независимости и СИЗО на Володарке. Фоторепортаж Дождя
18 August
Гарри Каспаров — о поражении Лукашенко, страхе Путина, протестах в Беларуси и Хабаровске
Еще не вечер
Гарри Каспаров — о поражении Лукашенко, страхе Путина, протестах в Беларуси и Хабаровске
10 August
Партнерские материалы
Россия — это Европа

Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
О нас
Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность
Смартфоны
iOS Android
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Android TV
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Dune Android
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор сайта: Соловьев В.В.
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77