В Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ

Власти Москвы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ, сдавших отрицательный тест на коронавирус, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее для москвичей с симптомами ОРВИ был обязателен двухнедельный карантин.

«Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус. Это правило остается, оно незыблемо. Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом... Он будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагает стандартное лечение этих заболеваний. Понятно, не будет никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней», — сказала Ракова.

Ракова также рассказала, что популяционный иммунитет к коронавирусу в столице стабилизировался на уровне около 20%. Кроме того, по данным оперштаба, среднее число выявленных случаев инфицирования за последние семь дней снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце.

За последние сутки в Москве выявили 695 новых случаев коронавируса.